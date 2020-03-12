BBC World News оштрафовали за отсутствие возрастной маркировки

"Я понимаю, что там может быть что-то страшное, но вот здесь в кадре два англичанина общаются за чашкой чая на интересные им темы на языке, который большинству граждан России не понятен, что тут может быть опасного для детей, мне не понятно", - заявил в суде представитель телеканала.