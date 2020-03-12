BBC World News оштрафовали за отсутствие возрастной маркировки

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал британский телеканал BBC World News на 5 тысяч рублей за отсутствие возрастной маркировки у программы Hard talk, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На наказании настаивал Роскомнадзор.
"Суд постановил признать виновной [главреда данного телеканала] Екатерину Якушенко в совершении административного правонарушения по статье 13.21 КоАП и назначить ей штраф в размере 5 тысяч рублей", - огласила решение судья Василиса Лапина.
В суде были просмотрены видеозаписи программы Hard talk, затрагивающие, в частности, тему бомбардировок Сирии.
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"Я понимаю, что там может быть что-то страшное, но вот здесь в кадре два англичанина общаются за чашкой чая на интересные им темы на языке, который большинству граждан России не понятен, что тут может быть опасного для детей, мне не понятно", - заявил в суде представитель телеканала.
Составивший протокол чиновник Роскомнадзора со своей стороны указал, что сюжеты о протестах в Ираке, войне в Сирии, анонс про "кокаиновую войну" и другие должны быть промаркированы.
"Русские дети многие сами хорошо знают английский и прекрасно понимают, о чем идет речь в программе", - отметил сотрудник ведомства.
Это третий из четырех протоколов, которые рассматриваются сегодня мировым судом в отношении телеканала. До этого BBC World News оштрафовали соответственно на 1 тысячу и 10 тысяч рублей за нарушение закона, согласно которому все транслируемые в России телепередачи должны быть записаны и сданы на государственное хранение в ВГТРК.
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