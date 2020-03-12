Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T16:58+0300
https://ria.ru/20200312/1568502841.html
BBC World News оштрафовали за отсутствие возрастной маркировки
https://cdn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1036x0_80_0_0_56c48dddb391c2399ece18a6b8e78267.jpg
РИА Новости

BBC World News оштрафовали за отсутствие возрастной маркировки

16:58 12.03.2020
246
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал британский телеканал BBC World News на 5 тысяч рублей за отсутствие возрастной маркировки у программы Hard talk, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На наказании настаивал Роскомнадзор.
"Суд постановил признать виновной [главреда данного телеканала] Екатерину Якушенко в совершении административного правонарушения по статье 13.21 КоАП и назначить ей штраф в размере 5 тысяч рублей", - огласила решение судья Василиса Лапина.
В суде были просмотрены видеозаписи программы Hard talk, затрагивающие, в частности, тему бомбардировок Сирии.
Красная площадь
21 декабря 2018, 12:34Медиавойны
В Кремле прокомментировали проверку Роскомнадзором BBC World News
"Я понимаю, что там может быть что-то страшное, но вот здесь в кадре два англичанина общаются за чашкой чая на интересные им темы на языке, который большинству граждан России не понятен, что тут может быть опасного для детей, мне не понятно", - заявил в суде представитель телеканала.
Составивший протокол чиновник Роскомнадзора со своей стороны указал, что сюжеты о протестах в Ираке, войне в Сирии, анонс про "кокаиновую войну" и другие должны быть промаркированы.
"Русские дети многие сами хорошо знают английский и прекрасно понимают, о чем идет речь в программе", - отметил сотрудник ведомства.
Это третий из четырех протоколов, которые рассматриваются сегодня мировым судом в отношении телеканала. До этого BBC World News оштрафовали соответственно на 1 тысячу и 10 тысяч рублей за нарушение закона, согласно которому все транслируемые в России телепередачи должны быть записаны и сданы на государственное хранение в ВГТРК.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
21 декабря 2018, 11:45Медиавойны
Захарова прокомментировала проверку Роскомназором BBC World News
1040002
Обсудить 0
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВГТРКМоскваBBCОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила возможность отправки российских войск в Афганистан
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Московский суд оштрафовал BBC World News второй раз
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов
Суд начнет рассмотрение дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова 25 марта
Пустующий в связи с эпидемией коронавруса парламент Испании
Заседания испанского парламента приостановили на две недели
Глава Ульяновска Сергей Панчин
Глава Ульяновска заявил о желании уйти в отставку
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали слушания по делу MH17 в Нидерландах
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Сотрудники украинской полиции
В Одессе произошла драка националистов и сторонников партии Медведчука
Круизное судно Grand Princess проходит через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
Компания Princess Cruises из-за коронавируса приостановила все круизы
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
США потребовали от "дочек" Роснефти свернуть бизнес в Венесуэле
Измерение температуры водителя автомобиля
В Азербайджане зафиксировали первую смерть от коронавируса
Штаб-квартира Министерства обороны США
В Пентагоне считают, что Иран скрывает число жертв коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния