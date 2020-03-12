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С Пулково взыскали 322 тысячи рублей, забытые пассажиркой в VIP-зале
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РИА Новости

С Пулково взыскали 322 тысячи рублей, забытые пассажиркой в VIP-зале

17:34 12.03.2020 (обновлено: 23:12 12.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Московский районный суд удовлетворил иск пассажирки Инны Колесниковой, которая забыла кошелек с деньгами в VIP-зале аэропорта "Пулково", к ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта) о взыскании с ответчика денежных средств, говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.
На суде Колесникова рассказала, что 21 марта 2019 года на стойке рецепции при входе в VIP-зал аэропорта "Пулково" оставила кошелек с деньгами и банковскими картами. Имущество было обнаружено сотрудником аэропорта и передано в стол находок с актом и фотофиксацией. В кошельке были 3 670 евро, 29 050 рублей, удостоверение личности гражданина Люксембурга на ее имя, водительское удостоверение Люксембурга, страховой полис и прочее. Позже Колесникова позвонила по телефону и убедилась, что кошелек найден и его вернут при возвращении в Россию. Колесникова обратилась в стол находок "Пулково" 4 апреля, где выяснилось, что ее кошелька нет.
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"Суд взыскал в пользу истицы 322 121 рубль 13 копеек, госпошлину 7 021 рубль и расходы на представителя в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В "Воздушные ворота Северной столицы" РИА Новости пояснили, что планируют обжаловать решение суда.
"По факту тайного хищения имущества возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции ведутся следственные действия, в результате которых ООО "ВВСС" признано потерпевшим по данному делу. До настоящего момента следственные действия не окончены. По состоянию на 12.03.20 мотивировочная часть решения по гражданскому делу судьей не изготовлена, но, в любом случае, решение суда будет обжаловано в установленном законом порядке", - прокомментировали в "ВВСС".
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