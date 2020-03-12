С Пулково взыскали 322 тысячи рублей, забытые пассажиркой в VIP-зале

"Суд взыскал в пользу истицы 322 121 рубль 13 копеек, госпошлину 7 021 рубль и расходы на представителя в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

"По факту тайного хищения имущества возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции ведутся следственные действия, в результате которых ООО "ВВСС" признано потерпевшим по данному делу. До настоящего момента следственные действия не окончены. По состоянию на 12.03.20 мотивировочная часть решения по гражданскому делу судьей не изготовлена, но, в любом случае, решение суда будет обжаловано в установленном законом порядке", - прокомментировали в "ВВСС".