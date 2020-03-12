Клишас оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом не скажется на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, убеждён председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Коронавирус не скажется на голосовании, ведь в России такой эпидемии нет. Есть случаи заражения - в основном, это те, кто прибывает из Европы. Но пока нельзя сказать, что это может повлиять на голосование", - заявил он на пресс-конференции.
Сенатор отметил, что сейчас необходимо дождаться решения Конституционного суда по поправкам.
"В законе все подробно написано. Если Конституционный суд примет решение, что поправки не соответствуют неизменяемой части основного закона, то это останавливает всю процедуру. Это важнейший этап, и когда мы его пройдем, президент документ подпишет, все оставшиеся вопросы по голосованию после этого будут сняты", - сказал Клишас.
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