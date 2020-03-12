Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение по лечебном делу

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее на 2020 год квоты приёма на целевое обучение по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в размере 70% и 75%, а по дефицитным специальностям ординатуры – 100%, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
"Установить на 2020 год квоту приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно приложению", - говорится в документе.
Согласно данным, во всех регионах РФ по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" выделено квот в размере 70% и 75%, а по дефицитным специальностям ординатуры – 100%. Кроме того, на ряд педагогических программ выделены квоты от 10 до 20%.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию предлагал в новом учебном году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части выделения целевых квот.