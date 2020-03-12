Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение по лечебном делу

"Установить на 2020 год квоту приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно данным, во всех регионах РФ по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" выделено квот в размере 70% и 75%, а по дефицитным специальностям ординатуры – 100%. Кроме того, на ряд педагогических программ выделены квоты от 10 до 20%.