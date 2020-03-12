Московским врачам проведут лекции по коронавирусу

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы расширяет цикл онлайн-лекций для врачей и медицинских работников о том, что делать, если они столкнулись с подозрением на коронавирус у пациентов.
"Департамент здравоохранения Москвы расширяет цикл онлайн-лекций для врачей и медицинских работников о том, как вести себя с пациентами, у которых есть подозрение на коронавирус. Лекции, предназначенные для всех врачей столицы, прочитают ведущие специалисты департамента здравоохранения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Первую лекцию нового цикла по коронавирусной инфекции для врачей Москвы прочитал академик РАН, профессор Александр Чучалин.
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