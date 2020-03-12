Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T17:18+0300
https://ria.ru/20200312/1568504687.html
Московским врачам проведут лекции по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568320991_46:187:1549:1032_1036x0_80_0_0_402ad16f7d011e7c3453e55a4ca78f9d.jpg
РИА Новости

Московским врачам проведут лекции по коронавирусу

17:18 12.03.2020
173
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы расширяет цикл онлайн-лекций для врачей и медицинских работников о том, что делать, если они столкнулись с подозрением на коронавирус у пациентов.
"Департамент здравоохранения Москвы расширяет цикл онлайн-лекций для врачей и медицинских работников о том, как вести себя с пациентами, у которых есть подозрение на коронавирус. Лекции, предназначенные для всех врачей столицы, прочитают ведущие специалисты департамента здравоохранения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Первую лекцию нового цикла по коронавирусной инфекции для врачей Москвы прочитал академик РАН, профессор Александр Чучалин.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
100000
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукАлександр ЧучалинМоскваОбщество
Рекомендуем
Биологически активные добавки
Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве могут усилить требования об ограничении массовых мероприятий
Владимир Кожин
Источник: сенатор Кожин ушел на карантин после поездки во Францию
Московский Кремль
Росгвардия отменила концерт в Кремле из-за коронавируса
Сотрудник call-центра
В Москве до шести тысяч звонков поступает в call-центр по коронавирусу
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Подмосковье введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Здание Конгресса в Вашингтоне
В США из-за коронавируса закроют Капитолий
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
В штабе рассказали, как выявили заразившихся коронавирусом в России
Медицинский работник в лаборатории больницы
Микробный состав крови указывает на рак, обнаружили ученые
Медицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Подмосковья призвали перейти на дистанционную работу
Пустой пляж в Дубае
В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом
Забор анализа на коронавирус у водителей
В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом
Букет в руках невесты на свадьбе
Инфекционист посоветовала отказаться от празднования свадеб
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
На Кубани рассказали о состоянии пациента с коронавирусом
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Оперштаб установил контактировавших с новыми заболевшими коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния