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Источник: сенатор Кожин ушел на карантин после поездки во Францию
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РИА Новости

Источник: сенатор Кожин ушел на карантин после поездки во Францию

17:13 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Кожин
Владимир Кожин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Кожин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин перешел на режим 14-дневной самоизоляции на фоне пандемии коронавируса после поездки во Францию, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Кожин был в командировке на прошлой неделе в Париже, после этого он сам принял решение о двухнедельной самоизоляции, как это требуется", - сказал собеседник агентства.
Кожин уже в среду не был на заседании Совфеда и не принимал участия в голосовании по закону о поправках в конституцию.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСовет Федерации РФВладимир КожинФранцияПолитика
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