Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В качестве профилактических мер заражения В качестве профилактических мер заражения коронавирусом стоит отказаться от поездок за границу и принимать витамины A и E, заявил академик РАН , профессор Александр Чучалин

"Эта болезнь вступила в фазу болезни группы путешествующих. Поэтому первое - лучше ограничить себя от поездки в те страны, где очень высокий уровень распространения", - сказал Чучалин. Он также призвал соблюдать личную гигиену.

"Вирус внедряется в человека через слизистую носа ... Поэтому мы рекомендуем всем ухаживать за носом: обязательно промывать. Второе место, где вирус активно размножается, это орофарингеальная область, за языком, это место, где вирус очень любит культивироваться, размножаться, поэтому каждый день надо проводить гигиену. Уделите внимание гигиене слизистых верхних дыхательных путей", - пояснил он.

По его словам, обоснованных рецептов того, что нужно делать, чтобы точно избежать заражения, не существует, но поскольку это во многом проблема иммунитета слизистой, нужно его повышать.

"Прямой панацеи не существует, но какие-то рекомендации я хотел бы дать: слизистая укрепляется при приеме витаминов группы А и Е. Это витамины, которые реально влияют на иммунитет слизистой", - сказал Чучалин.

Кроме того, по его словам, маски рекомендуется носить в общественных местах, в транспорте, а также при обращении к врачу. "Вирус больших размеров, поэтому маска его задерживает. Когда мы подходим к пациенту, мы надеваем респираторы, надеваем очки, потому что, как показали в Китае , вирус может внедряться через слизистую глаз", - пояснил профессор.