Совфед получил отзывы по поправкам из 60 регионов

"В Совет Федерации к этому моменту уже поступило более 60 постановлений законодательных представительных органов субъектов о рассмотрении закона о поправке к Конституции России. Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать", - сказала она.