Совфед получил отзывы по поправкам из 60 регионов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Совет Федерации поступило уже более 60 заключений регионов по поводу поправок в конституцию, все они положительные, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В Совет Федерации к этому моменту уже поступило более 60 постановлений законодательных представительных органов субъектов о рассмотрении закона о поправке к Конституции России. Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать", - сказала она.
Таким образом, подчеркнула Матвиенко, Совфед может вынести на голосование постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к конституции уже на свое ближайшее заседание.
"Ближайшее у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку", - сообщила спикер.
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