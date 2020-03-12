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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T17:29+0300
https://ria.ru/20200312/1568503010.html
Совфед получил отзывы по поправкам из 60 регионов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

Совфед получил отзывы по поправкам из 60 регионов

17:29 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Совет Федерации поступило уже более 60 заключений регионов по поводу поправок в конституцию, все они положительные, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В Совет Федерации к этому моменту уже поступило более 60 постановлений законодательных представительных органов субъектов о рассмотрении закона о поправке к Конституции России. Закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей. И документы еще продолжают поступать", - сказала она.
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Таким образом, подчеркнула Матвиенко, Совфед может вынести на голосование постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к конституции уже на свое ближайшее заседание.
"Ближайшее у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку", - сообщила спикер.
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