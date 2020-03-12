В Ивановской области запустили высокотехнологичный молочный комплекс

ИВАНОВО, 12 мар – РИА Новости. В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области запущен первый в регионе молочный комплекс, построенный по самым современным технологиям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Комплекс рассчитан на 1,2 тысячи голов, здесь впервые в Ивановской области организован доильный зал по принципу "карусель" - на сегодняшний день это самая передовая технология в мире. В новом животноводческом комплексе производят 6,5 тонн молока в сутки, а к концу года планируется выйти на проектную мощность - 35 тонн молока в сутки", – сказал собеседник агентства.

По его словам, производство полностью компьютеризировано, ведется наблюдение за каждым животным, что позволяет не только фиксировать надои, но и следить за здоровьем поголовья, то есть контролировать процесс "от" и "до".

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский , осматривая комплекс, сообщил, что в хозяйстве созданы более 40 новых рабочих мест с достойной заработной платой.

"Два года назад мы говорили, что нам надо идти в сельском хозяйстве в сторону высоких технологий и повышения производительности. Сейчас первый такой комплекс в Ивановской области построен, введен в эксплуатацию. Здесь более высокие зарплаты, что важно. Будет удвоение производства молока. Мы в свое время проект поддержали, как и обещали", - отметил глава региона.