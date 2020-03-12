Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
2020-03-12T16:59+0300
https://ria.ru/20200312/1568502932.html
В Ивановской области запустили высокотехнологичный молочный комплекс
https://cdn23.img.ria.ru/images/116947/65/1169476572_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_c6ee302a699aa370c5e9a1d130f73043.jpg
РИА Новости

В Ивановской области запустили высокотехнологичный молочный комплекс

16:59 12.03.2020
161
© FotoliaФермер доит корову
Фермер доит корову
© Fotolia
ИВАНОВО, 12 мар – РИА Новости. В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области запущен первый в регионе молочный комплекс, построенный по самым современным технологиям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Комплекс рассчитан на 1,2 тысячи голов, здесь впервые в Ивановской области организован доильный зал по принципу "карусель" - на сегодняшний день это самая передовая технология в мире. В новом животноводческом комплексе производят 6,5 тонн молока в сутки, а к концу года планируется выйти на проектную мощность - 35 тонн молока в сутки", – сказал собеседник агентства.
По его словам, производство полностью компьютеризировано, ведется наблюдение за каждым животным, что позволяет не только фиксировать надои, но и следить за здоровьем поголовья, то есть контролировать процесс "от" и "до".
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, осматривая комплекс, сообщил, что в хозяйстве созданы более 40 новых рабочих мест с достойной заработной платой.
Женщина гуляет с детьми в парке
Вчера, 14:13Ивановская область
Ивановские власти ввели новую меру поддержки многодетных матерей
"Два года назад мы говорили, что нам надо идти в сельском хозяйстве в сторону высоких технологий и повышения производительности. Сейчас первый такой комплекс в Ивановской области построен, введен в эксплуатацию. Здесь более высокие зарплаты, что важно. Будет удвоение производства молока. Мы в свое время проект поддержали, как и обещали", - отметил глава региона.
Проект строительства животноводческого комплекса также получил поддержку по линии Минсельхоза России. Для его реализации хозяйству был одобрен льготный кредит под 2,5% в сумме 510 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составила чуть более 700 миллионов рублей.
200000
Обсудить 0
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийГаврилово-Посадский район
Рекомендуем
Стенд РЖД на выставке
РЖД закупят 13 электропоездов за 4,3 миллиарда рублей
Женщина гуляет с детьми в парке
Ивановские власти ввели новую меру поддержки многодетных матерей
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи обозначил ближайшие задачи развития республики
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
Долю зарубежных фирм в производителях сверхмощных ГТУ ограничили
Жилой сектор в Екатеринбурге
Около 60 тыс компаний на Урале используют портал Бизнес-навигатора МСП
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Глеб Никитин
Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"
Екатеринбург
Малый бизнес Свердловской области привлек 58 млрд рублей в рамках НГС
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя распорядился закупить новое оборудование для ЦРБ в Торжке
Московский Кремль
Кремль не обсуждал с Трампом ситуацию на энергорынке
Смотровая площадка в Екатеринбурге
Корпорация МСП профинансирует пять проектов в Свердловской области
Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Анастасия Буркова
Анастасия Буркова назначена зампредправления АТБ
Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта
Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани на форуме в Ялте
Депутат Европарламента оценил ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
ТГК-1 планирует участвовать в следующих отборах на модернизацию ТЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния