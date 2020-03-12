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Глава Ульяновска заявил о желании уйти в отставку
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РИА Новости

Глава Ульяновска заявил о желании уйти в отставку

16:53 12.03.2020
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© Фото : Администрация города УльяновскаГлава Ульяновска Сергей Панчин
Глава Ульяновска Сергей Панчин
© Фото : Администрация города Ульяновска
САМАРА, 12 мар - РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин в четверг заявил о своем желании уйти в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Буквально несколько минут назад глава Ульяновска Сергей Панчин заявил о своем желании уйти в отставку", - сказала собеседница агентства, отказавшись уточнить причину.
Панчин с 2013 года занимал пост сити-менеджера Ульяновска. По итогам выборов 13 сентября 2015 года он стал депутатом гордумы и сложил с себя полномочия главы администрации. В октябре того же года депутаты избрали Панчина мэром Ульяновска. В мае 2018 года Панчин досрочно сложил с себя полномочия главы города. Такая необходимость возникла после того, как в марте депутаты решили отказаться от разделения должностей мэра и главы администрации и внесли изменения в устав Ульяновска, которые должны были вступить в силу либо по истечении срока полномочий городской думы в 2020 году, либо в случае отставки мэра. В июне 2018 года депутаты выбрали Панчина главой Ульяновска.
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Сергей ПанчинРоссияУльяновскПолитика
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