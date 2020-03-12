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В Пентагоне считают, что Иран скрывает число жертв коронавируса
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РИА Новости

В Пентагоне считают, что Иран скрывает число жертв коронавируса

16:51 12.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Пандемия коронавируса оказывает влияние на органы управления в Иране, реальное число заболевших и умерших от заболевания может быть выше, чем официально сообщается, считает командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи.
"Мы видели публичные сообщения о том, что некоторые члены высшего руководства Ирана больны, двое человек умерли. Думаю, это (коронавирус – ред.) оказывает влияние на принятие решений (в Иране), это замедляет процесс", - сказал Маккензи на слушаниях в сенате.
"Нам очень сложно это оценивать, но я полагаю, что обнародованные цифры очень занижены в плане жертв коронавируса", - добавил генерал, отметив, что географическое положение Ирана может способствовать распространению заболевания в регионе.
Министр здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде в четверг заявил, что число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 10 тысяч, 429 человек погибли.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИранСШАВ мире
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