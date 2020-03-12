В Пентагоне считают, что Иран скрывает число жертв коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса оказывает влияние на органы управления в Иране , реальное число заболевших и умерших от заболевания может быть выше, чем официально сообщается, считает командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи.

"Мы видели публичные сообщения о том, что некоторые члены высшего руководства Ирана больны, двое человек умерли. Думаю, это (коронавирус – ред.) оказывает влияние на принятие решений (в Иране), это замедляет процесс", - сказал Маккензи на слушаниях в сенате.

"Нам очень сложно это оценивать, но я полагаю, что обнародованные цифры очень занижены в плане жертв коронавируса", - добавил генерал, отметив, что географическое положение Ирана может способствовать распространению заболевания в регионе.