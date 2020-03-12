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В Одессе произошла драка националистов и сторонников партии Медведчука
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РИА Новости

В Одессе произошла драка националистов и сторонников партии Медведчука

16:48 12.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Националисты пытались ворваться в гостиницу "Бристоль" в Одессе, где должна пройти конференция партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", во время потасовки распылили слезоточивый газ, на месте работает полиция, передает издание "Думская".
"Активисты патриотических организаций Одессы пытались ворваться в гостиницу "Бристоль" на углу Пушкинской и Бунина, где должна пройти конференция... партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", - пишет издание.
Сообщается, что между националистами и сторонниками партии началась потасовка. "Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, ожидается, что на конференции будет принято решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича.
Отмечается, что в данный момент обстановка у "Бристоля" стала спокойнее.
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3 января, 16:47
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101220237
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим РабиновичВиктор МедведчукОдессаВ мире
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