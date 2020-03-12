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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T16:42+0300
https://ria.ru/20200312/1568501552.html
В Чечне депутаты поддержали поправки в Конституцию
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РИА Новости

В Чечне депутаты поддержали поправки в Конституцию

16:42 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты парламента Чечни на очередном заседании в четверг единогласно поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"Парламент Чеченской Республики принял решение в поддержку закона о поправке в Конституцию Российской Федерации", - заявил на заседании спикер парламента Магомед Даудов.
На заседании присутствовал 41 депутат, все проголосовали "за".
Конституция РФ
Вчера, 16:40Голосование по поправкам в Конституцию
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По его словам, "предложенные изменения в основной закон страны – это давно назревшие, жизненно необходимые решения для каждого гражданина России".
"Институт семьи получит гарантированную поддержку от государства, что соответственно, станет условием для повышения демографического потенциала", - подчеркнул Даудов.
Он также отметил, что в обновленной Конституции предполагается закрепить гарантии того, что МРОТ будет не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
"Большим позитивным изменением считаю гарантию индексации социальных пособий и иных социальных выплат, обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий. Это говорит о том, что государство ставит социальную защиту в приоритеты", - сказал Даудов.
Конституция РФ
Вчера, 15:37Голосование по поправкам в Конституцию
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Законопроект об изменении Конституции РФ был принят депутатами Госдумы в третьем чтении в среду и одобрен Советом Федерации. Закон был передан регионам для рассмотрения.
Результаты голосований по поправкам в Конституцию в законодательных собраниях более двух третей регионов поступили в четверг в Совет Федерации, все поступившие отзывы являются положительными, сенаторам предложено утвердить их 14 марта, сообщил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Порт в Севастополе
Вчера, 15:32Голосование по поправкам в Конституцию
В Севастополе депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
9200114
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