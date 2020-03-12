Во Владимирской области депутаты поддержали поправки к Конституции

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Владимирской области в четверг поддержали закон о поправках к Конституции РФ . Фракции ЕР, ЛДПР, СР и "Коммунистическая партия социальной справедливости" проголосовали за, большинство членов фракции КПРФ пожелали воздержаться от голосования.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"На внеочередном заседании законодательного собрания депутаты проголосовали за закон о поправках к конституции", - говорится в сообщении на сайте регионального парламента.

Отмечается, что областные депутаты обсуждали поправки "активно и предметно".

"Вячеслав Картухин (фракция "Единая Россия") назвал принятие поправок в конституцию историческим событием. Он подчеркнул, что их актуальность продиктована событиями на международной арене и накопленным за эти годы опытом, как положительным, так и отрицательным", - говорится в сообщении.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Бирюков заявил, что его однопартийцы удовлетворены диалогом - значительная часть внесенных СР предложений поддержана. "Поправки имеют важнейшее значение - они закрепляют и расширяют статус России как социального государства", - сказал депутат.

Представитель фракции ЛДПР Иван Лютков пояснил, что голосует за поправки, потому что "эти поправки - за стариков и за детей". Депутат фракции "Коммунистической партии социальной справедливости" Иван Алтухов сказал, что его партия провела серию консультаций с общественниками и "наказ простых людей - поддержать поправки".