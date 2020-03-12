Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T16:40+0300
https://ria.ru/20200312/1568501253.html
Во Владимирской области депутаты поддержали поправки к Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области депутаты поддержали поправки к Конституции

16:40 12.03.2020
150
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Конституция РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Владимирской области в четверг поддержали закон о поправках к Конституции РФ. Фракции ЕР, ЛДПР, СР и "Коммунистическая партия социальной справедливости" проголосовали за, большинство членов фракции КПРФ пожелали воздержаться от голосования.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"На внеочередном заседании законодательного собрания депутаты проголосовали за закон о поправках к конституции", - говорится в сообщении на сайте регионального парламента.
Отмечается, что областные депутаты обсуждали поправки "активно и предметно".
Конституция РФ
Вчера, 15:37Голосование по поправкам в Конституцию
Воронежская облдума поддержала поправки к Конституции
"Вячеслав Картухин (фракция "Единая Россия") назвал принятие поправок в конституцию историческим событием. Он подчеркнул, что их актуальность продиктована событиями на международной арене и накопленным за эти годы опытом, как положительным, так и отрицательным", - говорится в сообщении.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Бирюков заявил, что его однопартийцы удовлетворены диалогом - значительная часть внесенных СР предложений поддержана. "Поправки имеют важнейшее значение - они закрепляют и расширяют статус России как социального государства", - сказал депутат.
Представитель фракции ЛДПР Иван Лютков пояснил, что голосует за поправки, потому что "эти поправки - за стариков и за детей". Депутат фракции "Коммунистической партии социальной справедливости" Иван Алтухов сказал, что его партия провела серию консультаций с общественниками и "наказ простых людей - поддержать поправки".
"Мнение членов фракции КПРФ разделилось. Сергей Казаков заявил, что он проголосует против поправок. Большинство членов фракции высказали желание воздержаться от голосования. Одной из причин стало то, что в итоговый текст не включены предложения коммунистов о национализации земли и недр", - добавляется в сообщении.
Порт в Севастополе
Вчера, 15:32Голосование по поправкам в Конституцию
В Севастополе депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
7000117
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюСергей КазаковКонституция РФЛДПРСправедливая РоссияЕдиная РоссияВладимирская областьПолитика
Рекомендуем
Конституция РФ
В Омской области депутаты одобрили поправки к Конституции
Конституция Российской Федерации
В Курской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле прокомментировали поправку Терешковой о президентских сроках
Конституция РФ
В Брянской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Чечне депутаты поддержали поправки в Конституцию
Саратов
Саратовские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции
Конституция РФ
Дума Ставрополья поддержала поправки к Конституции
Порт в Севастополе
В Севастополе депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
Конституция РФ
Воронежская облдума поддержала поправки к Конституции
Конституция РФ
Белгородская облдума поддержала поправки в Конституцию
Конституция России
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Конституция РФ
В Тверской области депутаты поддержали закон о поправках в Конституцию
Конституция РФ
Совфед получил отзывы по поправкам из 60 регионов
Конституция РФ
Депутаты Ивановской облдумы поддержали пакет поправок к Конституции
Конституция РФ
В Крыму депутаты поддержали поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния