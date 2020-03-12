Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-12T16:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568500942.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_55:509:2792:2048_1036x0_80_0_0_a4a0fed8a695f0decf3b6e00d2b744fc.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

16:36 12.03.2020 (обновлено: 16:43 12.03.2020)
2622
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Добавляется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.
Лидеры РФ и Турции подтвердили важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны, для устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки.
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Вчера, 12:09Обострение ситуации в Идлибе
Турция не соблюдает договоренности, заявил сирийский посол
Путин и Эрдоган также условились и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты.
Пятого марта в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Вчера, 03:09Обострение ситуации в Идлибе
Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
11 марта, 16:48Обострение ситуации в Идлибе
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
1541016
Обсудить 0
Обострение ситуации в ИдлибеВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали слушания по делу MH17 в Нидерландах
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила возможность отправки российских войск в Афганистан
Турецкий танк в городе Сармин в провинции Идлиб
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
Истребитель Typhoon ВВС Великобритании сопровождает российский самолет Ту-142
Британские истребители сопроводили российские Ту-142 близ Шотландии
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Турция не соблюдает договоренности, заявил сирийский посол
Штаб-квартира Министерства обороны США
В Пентагоне считают, что Иран скрывает число жертв коронавируса
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
МИД заявил о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
Экономист объяснил причину падения курса рубля
Сотрудники украинской полиции
В Одессе произошла драка националистов и сторонников партии Медведчука
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния