Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Добавляется, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.
Лидеры РФ и Турции подтвердили важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны, для устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки.
Путин и Эрдоган также условились и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты.
Пятого марта в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.