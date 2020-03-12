Кадыров поддержал Терешкову в ситуации с нападками

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей решительной поддержке депутата Госдумы Валентины Терешковой , на которую обрушилась волна нападок из-за внесения поправки о том, что число президентских сроков с момента принятия обновленной конституции будут считать по новой.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о развернувшейся "оголтелой кампании" против Терешковой из-за ее поправки, по которой число президентских сроков с момента принятия обновленной конституции будут считать по новой, и призвал защитить парламентария от лжи, "которая идет из-за рубежа".

"Депутат Госдумы Валентина Терешкова трезвый политик, сильная личность, уважаемый в обществе человек... Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России", - написал Кадыров в Telegram.

Он отметил, что предложение Терешковой вызвало волну нападок со стороны тех, кого мало волнует судьба России.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от " Единой России " Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации . Закон был передан регионам для рассмотрения.

Результаты голосований по поправкам в Конституцию в законодательных собраниях более двух третей регионов поступили в четверг в Совет Федерации, все поступившие отзывы являются положительными, сенаторам предложено утвердить их 14 марта, сообщил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.