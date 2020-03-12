Кадыров поддержал Терешкову в ситуации с нападками

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей решительной поддержке депутата Госдумы Валентины Терешковой, на которую обрушилась волна нападок из-за внесения поправки о том, что число президентских сроков с момента принятия обновленной конституции будут считать по новой.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о развернувшейся "оголтелой кампании" против Терешковой из-за ее поправки, по которой число президентских сроков с момента принятия обновленной конституции будут считать по новой, и призвал защитить парламентария от лжи, "которая идет из-за рубежа".
"Депутат Госдумы Валентина Терешкова трезвый политик, сильная личность, уважаемый в обществе человек... Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России", - написал Кадыров в Telegram.
Он отметил, что предложение Терешковой вызвало волну нападок со стороны тех, кого мало волнует судьба России.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон был передан регионам для рассмотрения.
Результаты голосований по поправкам в Конституцию в законодательных собраниях более двух третей регионов поступили в четверг в Совет Федерации, все поступившие отзывы являются положительными, сенаторам предложено утвердить их 14 марта, сообщил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.