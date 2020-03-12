Татарстан создает специальную комиссию по сохранению родных языков

КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов и региональный парламент поддержали предложение первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева создать специальную постоянно действующую комиссию по сохранению родных языков.

Парламент Татарстана в четверг одобрил закон о поправке к Конституции РФ и принял обращение к президенту РФ, в котором предложил усилить ответственность за исполнение положений конституции страны, в частности, касающихся языковой политики. В обращении отмечается, что до сих пор не приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, а государственные языки республик в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик – нет.

"Давайте создадим авторитетную, постоянно действующую комиссию по проблемам сохранения и развития родных языков, совершенствования методики преподавания", - сказал Шаймиев, обращаясь к депутатам.

По мнению госсоветника Татарстана, для того, чтобы находить решения в вопросе сохранения родного языка, этот вопрос надо "ставить на высокий рельс". Достичь цели возможно, лишь сев за стол переговоров, и разговор должен состояться на федеральном уровне, считает он.

По словам первого президента Татарстана, он готов участвовать в решении этих вопросов самым активным образом, и создаваемая комиссия могла бы рассматривать и обобщать все накопившиеся в национальных республиках РФ проблемы по изучению и сохранению родных языков.

"В целом поддерживаю идею создания некой такой группы, комитета… Это тема, которая наболела, она достойна обращения. Все в рамках конституции, все в рамках федерального закона, никаких вопросов нет. Президент чётко, ясно уже несколько раз сказал, и нам просто этот путь, "дорожную карту" надо пройти. Я уверен, что мы эту работу проведём", - сказал Минниханов.