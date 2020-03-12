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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-12T16:30+0300
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Татарстан создает специальную комиссию по сохранению родных языков
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РИА Новости

Татарстан создает специальную комиссию по сохранению родных языков

16:30 12.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМеждународный инвестиционный форум "Сочи 2016"
Международный инвестиционный форум Сочи 2016
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и региональный парламент поддержали предложение первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева создать специальную постоянно действующую комиссию по сохранению родных языков.
Парламент Татарстана в четверг одобрил закон о поправке к Конституции РФ и принял обращение к президенту РФ, в котором предложил усилить ответственность за исполнение положений конституции страны, в частности, касающихся языковой политики. В обращении отмечается, что до сих пор не приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, а государственные языки республик в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик – нет.
"Давайте создадим авторитетную, постоянно действующую комиссию по проблемам сохранения и развития родных языков, совершенствования методики преподавания", - сказал Шаймиев, обращаясь к депутатам.
По мнению госсоветника Татарстана, для того, чтобы находить решения в вопросе сохранения родного языка, этот вопрос надо "ставить на высокий рельс". Достичь цели возможно, лишь сев за стол переговоров, и разговор должен состояться на федеральном уровне, считает он.
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По словам первого президента Татарстана, он готов участвовать в решении этих вопросов самым активным образом, и создаваемая комиссия могла бы рассматривать и обобщать все накопившиеся в национальных республиках РФ проблемы по изучению и сохранению родных языков.
"В целом поддерживаю идею создания некой такой группы, комитета… Это тема, которая наболела, она достойна обращения. Все в рамках конституции, все в рамках федерального закона, никаких вопросов нет. Президент чётко, ясно уже несколько раз сказал, и нам просто этот путь, "дорожную карту" надо пройти. Я уверен, что мы эту работу проведём", - сказал Минниханов.
Глава республики предложил возглавить данную комиссию заместителю председателя госсовета Татарстана Марату Ахметову. Депутаты поддержали предложение.
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Республика ТатарстанМарат АхметовРустам Минниханов
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