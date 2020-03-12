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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-12T16:20+0300
https://ria.ru/20200312/1568499625.html
Минниханов перенес зарубежные поездки из-за риска коронавируса
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РИА Новости

Минниханов перенес зарубежные поездки из-за риска коронавируса

16:20 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов скорректировал планы по зарубежным поездкам на ближайшее время из-за угрозы распространения коронавируса, также им принято решение отменить заграничные командировки представителей органов власти региона, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова в четверг.
"Безусловно, свои зарубежные планируемые поездки Рустам Нургалиевич (Минниханов) скорректировал. Обратной, принимающей стороне направлены письма, там с пониманием это воспринято. Конечно, это разные страны, не только Европа, предполагались и арабские страны", - сказала Галимова.
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По ее информации, поездки перенесены пока без дат - на период, когда улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире.
Собеседница агентства отметила, что президентом Татарстана также принято решение отменить заграничные командировки представителей органов государственной власти республики. Отдельно власти обратились к родителям: в связи с приближающимися школьными весенними каникулами ради безопасности детей им настоятельно рекомендовано воздержаться от выездов за пределы страны.
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"Санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение в индивидуальном порядке в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными федерациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты", - добавила Галимова.
Все предложения, по её словам, находят полное понимание сторон, так как главным принципом является обеспечение здоровья и безопасности людей. Перенос каждого мероприятия, которое планировалось, рассматривается индивидуально.
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"Мы пока говорим о тех мероприятиях, спортивных и культурных, которые на ближайшую перспективу планируются. Мы пока не говорим о тех мероприятиях, которые планируются после апреля. Не зря обращаем внимание, что речь идёт о проработке этого вопроса с организаторами всех мероприятий, находим обоюдное согласие, потому что любая международная организация, федерация… напрямую заинтересована также в безопасности проведения мероприятия", - пояснила спикер.
Галимова подчеркнула, что речь идёт не о запрете каких-либо мероприятий, а о выходе на определенный план работы совместно со всеми международными партнерами, чтобы это позволило минимизировать риски распространения коронавируса. Она не исключила проведения каких-то матчей без зрителей или с организацией их трансляций.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановЕвропаРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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