Минниханов перенес зарубежные поездки из-за риска коронавируса

КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов скорректировал планы по зарубежным поездкам на ближайшее время из-за угрозы распространения коронавируса, также им принято решение отменить заграничные командировки представителей органов власти региона, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова в четверг.

"Безусловно, свои зарубежные планируемые поездки Рустам Нургалиевич (Минниханов) скорректировал. Обратной, принимающей стороне направлены письма, там с пониманием это воспринято. Конечно, это разные страны, не только Европа , предполагались и арабские страны", - сказала Галимова.

По ее информации, поездки перенесены пока без дат - на период, когда улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире.

Собеседница агентства отметила, что президентом Татарстана также принято решение отменить заграничные командировки представителей органов государственной власти республики. Отдельно власти обратились к родителям: в связи с приближающимися школьными весенними каникулами ради безопасности детей им настоятельно рекомендовано воздержаться от выездов за пределы страны.

"Санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение в индивидуальном порядке в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными федерациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты", - добавила Галимова.

Все предложения, по её словам, находят полное понимание сторон, так как главным принципом является обеспечение здоровья и безопасности людей. Перенос каждого мероприятия, которое планировалось, рассматривается индивидуально.

"Мы пока говорим о тех мероприятиях, спортивных и культурных, которые на ближайшую перспективу планируются. Мы пока не говорим о тех мероприятиях, которые планируются после апреля. Не зря обращаем внимание, что речь идёт о проработке этого вопроса с организаторами всех мероприятий, находим обоюдное согласие, потому что любая международная организация, федерация… напрямую заинтересована также в безопасности проведения мероприятия", - пояснила спикер.