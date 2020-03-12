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Религия и мировоззрение
2020-03-12T16:36+0300
https://ria.ru/20200312/1568499224.html
Музей предложил помещение для священников в храме Спаса на Крови
https://cdn24.img.ria.ru/images/155520/84/1555208470_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_8bce458f4fd847ae22416a5ee80cfd8f.jpg
РИА Новости

Музей предложил помещение для священников в храме Спаса на Крови

16:13 12.03.2020 (обновлено: 16:36 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХрам Спаса на Крови
Храм Спаса на Крови
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" предложил помещение в храме Спаса на Крови (собор Воскресения Христова на Крови) в ответ на просьбу Русской православной церкви предоставить место для хранения облачений и переодевания священнослужителей, сообщил директор музея Юрий Мудров.
"Мы предложили небольшое помещение, около 12 квадратных метров, под эти цели на цокольном этаже храма", - рассказал журналистам Мудров.
Он добавил, что сейчас представители РПЦ обдумывают предложение, но о каких-либо сроках принятия решения речи не идет.
Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Петербурга Максим Резник написал в своем Facebook, что якобы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в октябре 2019 года направил в Смольный заявку на передачу в пользование Русской православной церкви храма Спаса на Крови. По информации парламентария, совещание по этому вопросу должно было состояться в городской администрации 5 марта.
Санкт-Петербургская митрополия РПЦ опровергла информацию Резника о заявке на передачу в пользование Русской православной церкви храма Спаса на Крови. Позже губернатор Петербурга Александр Беглов пояснил, что обращение было от секретаря петербургской епархии отца Сергия, который просил выделить помещение для хранения облачения, чтобы священники могли переодеваться во время службы в храме.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
10 января 2019, 16:14Религия и мировоззрение
Распоряжение о возможной передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
211004
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМаксим РезникРусская православная церковьСанкт-Петербург
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