Музей предложил помещение для священников в храме Спаса на Крови

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" предложил помещение в храме Спаса на Крови (собор Воскресения Христова на Крови) в ответ на просьбу Русской православной церкви предоставить место для хранения облачений и переодевания священнослужителей, сообщил директор музея Юрий Мудров.

"Мы предложили небольшое помещение, около 12 квадратных метров, под эти цели на цокольном этаже храма", - рассказал журналистам Мудров.

Он добавил, что сейчас представители РПЦ обдумывают предложение, но о каких-либо сроках принятия решения речи не идет.

Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Петербурга Максим Резник написал в своем Facebook, что якобы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в октябре 2019 года направил в Смольный заявку на передачу в пользование Русской православной церкви храма Спаса на Крови. По информации парламентария, совещание по этому вопросу должно было состояться в городской администрации 5 марта.