Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Горсовет Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ"

Речь идет не о территории, где сейчас находится дипмиссия, по информации издания, это участки, оформленные под будущее строительство посольства, консульства и резиденции посла.

Они располагаются на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и улице Боричев Ток, 17, 19, 21.

Депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды участков, предоставленных посольству России на Украине , в феврале 2017 года.

Решение Киевсовета подтвердил автор инициативы, депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк.

"На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта", — написал он в Facebook.

В 2014 году Россия и Украина отозвали своих послов. Дипмиссию в Киеве сейчас возглавляет временный поверенный в делах Александр Лукашик.