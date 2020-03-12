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2020-03-12T17:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568499196.html
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
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РИА Новости

Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков

16:13 12.03.2020 (обновлено: 17:43 12.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Речь идет не о территории, где сейчас находится дипмиссия, по информации издания, это участки, оформленные под будущее строительство посольства, консульства и резиденции посла.
Они располагаются на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и улице Боричев Ток, 17, 19, 21.
Депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды участков, предоставленных посольству России на Украине, в феврале 2017 года.
Решение Киевсовета подтвердил автор инициативы, депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк.
"На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта", — написал он в Facebook.
В 2014 году Россия и Украина отозвали своих послов. Дипмиссию в Киеве сейчас возглавляет временный поверенный в делах Александр Лукашик.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Москва эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми.
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Популярные комментарии
Духу у них не хватит. Слабенькие они. Со стариков и детей только ленточки срывать сильны. Не понятно в кого превратились.
12 марта, 16:34
llevone2017
350333013
Несколько лет умоляли царя принять их в Россию, а теперь рассказывают что их поработили. Это вообще нормально?!
12 марта, 16:53
super.ket007a
2571123011
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