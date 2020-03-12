Опубликован трейлер фильма "Гудбай, Америка!" с Дмитрием Нагиевым

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер комедийной драмы "Гудбай, Америка!" с Дмитрием Нагиевым в одной из главных ролей.
Фильм основан на реальных историях россиян, переехавших в США. Все они хотят забыть о своих корнях, но почти ни у кого это не получается. "Что же мы за люди-то такие? Из России уехали, а она из нас нет", — говорит герой Нагиева.
Главные роли исполнили: Владимир Яглыч, Юрий Стоянов, Грант Тохатян, Лянка Грыу, Надежда Михалкова и другие.
Режиссер — Сарик Андреасян. Он снял такие фильмы: "Землетрясение" (2016 год), "Защитники" (2017 год), "Непрощенный" (2018 год) и другие.
Картина "Гудбай, Америка!" выйдет в кинотеатрах 23 апреля.