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2020-03-12T16:10+0300
https://ria.ru/20200312/1568499009.html
МИД призвал россиян в Италии предусмотреть скорейшее возвращение
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РИА Новости

МИД призвал россиян в Италии предусмотреть скорейшее возвращение

16:10 12.03.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoМестные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МИД России рекомендует россиянам, находящимся в Италии, предусмотреть скорейшее возвращение домой и принятие карантинных мер, заявила на брифинге в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Мы вновь рекомендуем гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию и предпринять конкретные практические меры, которые рекомендованы соответствующими российскими ведомствами", - сказала Захарова.
Пустые улицы, закрытые магазины: коронавирус в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

Пустые улицы Новары
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

Сотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

Кафе в Новаре, закрытое из-за угрозы распространения коронавируса
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

Люди на одной из улиц Новары
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия отменены.

Сотрудники социальной службы покупают продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

Информационные листовки на кладбища в Новаре
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

Пустая железнодорожная платформа в Новаре
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

Люди на одной из улиц Новары
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Почти вся торговля прекратилась.

Один из магазинов в Новаре, закрытых из-за угрозы распространения коронавируса
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

Сотрудник социальной службы покупает необходимые медикаменты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте в Новаре
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

Женщина в маске но одной из улиц Новары
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

Пустые улицы Новары
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло на 2 тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196. Они достигли 827.
Во вторник карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии, были распространены на всю территорию страны. Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости, запрещены все массовые мероприятия, закрыты религиозные и культурные учреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
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