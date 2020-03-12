МИД призвал россиян в Италии предусмотреть скорейшее возвращение

"Мы вновь рекомендуем гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию и предпринять конкретные практические меры, которые рекомендованы соответствующими российскими ведомствами", - сказала Захарова.