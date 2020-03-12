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Петербургский вуз запретил студентам и сотрудникам объятия и поцелуи
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РИА Новости

Петербургский вуз запретил студентам и сотрудникам объятия и поцелуи

16:10 12.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) в связи с распространением коронавирусной инфекции запретил студентам и сотрудникам приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи, сообщает вуз, который является негосударственной образовательной организацией.
"В связи с потенциально опасной для жизни и здоровья граждан эпидемиологической ситуацией в стране университет вводит запрет обучающимся и сотрудникам на физические социальные взаимодействия (приветственные рукопожатия, объятия, поцелуи)", - говорится в сообщении вуза.
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Согласно соответствующему приказу ректора Александра Запесоцкого, нарушение этого запрета будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок.
Ранее в марте Запесоцкий также отменил из-за коронавируса университетскую программу посещения городских музеев и ввел дополнительные противоэпидемические меры, запретив, в частности, проход посетителей в университетский Дом студентов, а также учебный корпус и гимназию. Студентов и сотрудников с признаками недомогания предписано отстранять от учебы и работы, направляя на медицинский осмотр.
Ранее Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендовал россиянам воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик. Также рекомендовано по возможности воздерживаться от тесных объятий и рукопожатий при встрече.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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