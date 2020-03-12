Лавров проведет переговоры с главой МИД Буркина-Фасо

По ее словам, основной темой переговоров руководителей внешнеполитических ведомств станут перспективы расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также предстоит углубленный обмен мнениями по актуальной международной и африканской проблематике с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе.