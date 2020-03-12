Лавров проведет переговоры с главой МИД Буркина-Фасо

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Ларов 20 марта в Сочи проведет переговоры со своим коллегой из Буркина-Фасо Альфой Барри, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"19-21 марта Российскую Федерацию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел и сотрудничества Буркина-Фасо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 20 марта в Сочи", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, основной темой переговоров руководителей внешнеполитических ведомств станут перспективы расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также предстоит углубленный обмен мнениями по актуальной международной и африканской проблематике с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе.
"Мы рассчитываем, что визит министра иностранных дел и сотрудничества этого государства придаст важный импульс активизации традиционно дружественных связей между нашими странами в различных областях", - заключила она.