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2020-03-12T16:45+0300
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Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
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РИА Новости

Кудрин заявил об угрозе нового кризиса

16:35 12.03.2020 (обновлено: 16:45 12.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что Россия и мир, скорее всего, стоят на пороге нового кризиса.

"Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным", — предупредил он, выступая на заседании комитета Совфеда по финансовым рынкам, где обсуждаются поправки в федеральный бюджет.

В предыдущий кризис 2008 года, по словам Кудрина, драйвером роста мировой экономики был Китай, но сейчас ситуация иная, поскольку КНР сама сильно пострадала от коронавируса.
"Очевидно, что темпы роста, запланированные в этом году — 1,9% <...>, недостижимы. Если цена на нефть будет около 35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект", — сказал глава Счетной палаты.
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Цены на нефть

При этом Кудрин выразил надежду, что цена на сырье будет выше — около 40-45 долларов за баррель.
"Что ставит наш рост около нуля или с небольшим положительным значением. Соответственно, это повлияет на инфляцию — инфляция может вырасти до шести или даже больше процентов", — добавил он.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.
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Прогнозы

Кудрин отметил, что финансовые прогнозы по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля сегодня уже не могут восприниматься как реалистичные. Соответственно, и бюджет на их основе формировать не получится.
"Нужно исходить из новых реалий, и, конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году", — уточнил он.
Рост российской экономики в текущем году при нынешнем уровне цен на нефть будет около нуля, считает глава Счетной палаты. При этом выпадающие доходы бюджета при курсе доллара в 72 рубля составят около трех триллионов рублей, а дефицит — чуть меньше двух процентов ВВП.
Также Кудрин отметил, что страна в этом году может столкнуться с ростом бедности, несмотря на принимаемые властями меры по ее сокращению.
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