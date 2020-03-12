Ученые предложили бороться с вирусами с помощью фуллеренов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые из Сколтеха и Института проблем химической физики РАН создали растворимые в воде соединения фуллеренов, которые обладают ценными биологическими свойствами, благодаря которым их можно использовать для разработки эффективных антивирусных препаратов, в том числе для подавления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Результаты исследования Ученые из Сколтеха и Института проблем химической физики РАН создали растворимые в воде соединения фуллеренов, которые обладают ценными биологическими свойствами, благодаря которым их можно использовать для разработки эффективных антивирусных препаратов, в том числе для подавления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Communications.

Фуллерены – это молекулярные соединения, составленные из трехкоординированных атомов углерода, представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники. В зависимости от числа атомов в молекуле фуллерены по форме напоминают футбольный мяч (С 60 ) или мяч для регби (С 70 ). Соединения на основе фуллеренов обладают выраженной противовирусной, антибактериальной, противоопухолевой и антиоксидантной активностью, поэтому ученые давно их рассматривают в качестве перспективной основы для создания новых медицинских препаратов. К сожалению, фуллерены абсолютно нерастворимы в воде, что препятствует их использованию в медицине.

Российские ученые под руководством профессора Павла Трошина из Центра энергетических технологий Сколтеха совместно с бельгийскими коллегами из Католического университета Лёвена предложили эффективный одностадийный метод получения стабильных водорастворимых хлорфуллеренов C 60 Cl 6 и C 70 Cl 8 — производных фуллеренов, обладающих высокой активностью против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сопоставимой с характеристиками коммерческих препаратов.

Существовавшие до этого методы получения водорастворимых соединений фуллеренов давали очень небольшой выход — обычно до 10 процентов — и включали несколько сложных технологических стадий, что было неприемлемо для промышленного синтеза и крайне затрудняло создание на их основе лекарственных препаратов.

Разработанный учеными метод позволяет получать водораствороимые соединения с близким к 100 процентам выходом без длительной и трудоемкой хроматографической очистки, что открывает новые возможности для синтеза производных фуллеренов в любых масштабах, требуемых для фармацевтической промышленности.

"Несмотря на то, что с момента обнаружения высокой противовирусной активности производных фуллеренов прошло уже более 20 лет, эти уникальные соединения оставались недоступными для клинических испытаний, поскольку их получение оказалось очень трудоемким. Мы надеемся, что предложенный нами простой и одностадийный метод синтеза водорастворимых соединений фуллеренов позволит решить эту проблему и еще на шаг приблизит нас к созданию эффективных противовирусных препаратов на их основе", — приводятся в пресс-релизе Сколтеха слова первого автора статьи аспиранта Ольги Краевой.