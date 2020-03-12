В Риме правоохранители проверяют соблюдение карантина

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Карабинеры на улицах Карабинеры на улицах Рима заставляют прохожих заполнять формуляры с разрешением на передвижение, этой участи подвергся и корреспондент РИА Новости.

В тени возле одного из выходов метро на площади Барберини стоит наряд из двух карабинеров. Создается впечатление, что в минимальный круг их задач входит окрикивать прохожих вопросами "Синьор, куда вы идете?", а иногда просто указывать нужное направление.

Сложно сказать, проявили ли бы они дальнейший интерес к корреспонденту агентства, если бы он не задал им вопрос о необходимости заполнения формуляра, разрешающего передвигаться по улице. Возможно, свою роль сыграла и новая медицинская маска, которых в городе сейчас не найдешь.

Весь процесс занял около 10 минут, после чего документ был дан на подпись. Все это время патрульные задавали вопросы на расстоянии и попросили сохранять дистанцию как минимум в метр. В заявлении, заполненном от первого лица, нужно дать объяснения, почему человек находится на улице и куда он направляется. Кроме того, подписавший его дает согласие, что он проинформирован о санкциях, предусмотренных в случае нарушения карантина. Пресс-карта и фотографии на телефоне не привели к лишним вопросам: по завершении процедуры формуляр остался у карабинеров.

Они объяснили, что его можно и нужно скачать на сайте МВД, после чего заполнить распечатать в нескольких экземплярах. Каждый раз при проверке на улицах одна из копий должна быть передана правоохранителям.

Беспрепятственно перемещаться по улице и между населенными пунктами можно, только если передвижение мотивировано рабочими потребностями, возвращением домой, ситуациями крайней необходимости или по состоянию здоровья.

Вечером в среду премьер Италии Джузеппе Конте объявил о введении запрета на торговую деятельность, за исключением товаров первой необходимости. Во вторник карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии , были распространены на всю территорию страны.