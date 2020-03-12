В Риме правоохранители проверяют соблюдение карантина

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.
Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.
Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.
Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.
Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.
Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.
Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.
Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.
Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.
Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.
Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.
Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.
Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.
Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.
Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.
Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.
За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.
За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.
Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.
Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.
Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.
Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.
В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.
Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.
Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.
Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.
Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.
Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.
Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.
Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.
Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.
За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.
Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.
Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.