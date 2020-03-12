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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T15:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568496476.html
Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

15:43 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар -РИА Новости. Более двух третей регионов проголосовали за поправку в Конституцию, заявил сенатор Андрей Клишас.
Комитет по конституционному законодательству, который он возглавляет, предложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко утвердить решение регионов на ближайшем заседании 14 марта.
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Какие поправки интересуют россиян

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказал, какие блоки в Конституции наиболее востребованы и вызывают в обществе интерес и позитив.
По его словам, они касаются социальной сферы и суверенитета страны. В частности, речь идет об индексации зарплат, размере пенсии, маткапитала, привязки к МРОТ.
Он также отметил существующее в обществе мнение о том, что Путин - фигура, которая может разрешить кризисные ситуации, с ним связывают гарантии стабильности и предсказуемости.
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Новая система гарантий

О важности внесения поправок в Основной закон заявила и омбудсмен Татьяна Москалькова. Она отметила, что "совершенно предрешено", что большинство проголосуют за эти поправки.
"Важно, чтобы замыслы автора - президента, депутатов и сенаторов - были воплощены в жизнь так, как они были задуманы. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека", - сказала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что фактически все поправки в Конституцию в той или иной мере касаются прав и свобод человека и гражданина: поправка о соотношении МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий и социальных пособий.
Общероссийское голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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