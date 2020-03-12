Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

МОСКВА, 12 мар -РИА Новости. Более двух третей регионов проголосовали за поправку в Конституцию, заявил сенатор Андрей Клишас.

Комитет по конституционному законодательству, который он возглавляет, предложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко утвердить решение регионов на ближайшем заседании 14 марта.

Какие поправки интересуют россиян

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказал, какие блоки в Конституции наиболее востребованы и вызывают в обществе интерес и позитив.

По его словам, они касаются социальной сферы и суверенитета страны. В частности, речь идет об индексации зарплат, размере пенсии, маткапитала, привязки к МРОТ.

Он также отметил существующее в обществе мнение о том, что Путин - фигура, которая может разрешить кризисные ситуации, с ним связывают гарантии стабильности и предсказуемости.

Новая система гарантий

О важности внесения поправок в Основной закон заявила и омбудсмен Татьяна Москалькова. Она отметила, что "совершенно предрешено", что большинство проголосуют за эти поправки.

"Важно, чтобы замыслы автора - президента, депутатов и сенаторов - были воплощены в жизнь так, как они были задуманы. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека", - сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что фактически все поправки в Конституцию в той или иной мере касаются прав и свобод человека и гражданина: поправка о соотношении МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий и социальных пособий.