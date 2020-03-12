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Шадаев назвал коронавирус окном возможностей для онлайн-сервисов
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РИА Новости

Шадаев назвал коронавирус окном возможностей для онлайн-сервисов

16:01 12.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом открыла для российских онлайн-сервисов окно возможностей, тем более что и сейчас имеется ряд сервисов видеоконференций, рассказал журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
"Мне кажется, да, у нас есть много российских систем, они, кстати, в реестр включены, которые обеспечивают сервисы видеоконференций, поэтому здесь мы нормально. У нас даже конкурентные решения есть, и часть ведомств их использует", - ответил он на вопрос, готова ли технологическая база РФ к переходу части вещей от реального общения к онлайн.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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"Мы получили некоторое окно возможностей. В этом смысле опыт Китая показал, что многие онлайн сервисы были подняты в школьном образовании быстро именно для исключения случаев распространения. Поэтому для нас в этом смысле технически, несмотря на понятные все риски, некоторое окно возможностей для развития онлайн-сервисов и в дистанционном обучении и образовании детей и в здравоохранении и так далее, поэтому мы сейчас активно будем этим заниматься", - заключил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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