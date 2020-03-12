Шадаев назвал коронавирус окном возможностей для онлайн-сервисов

"Мне кажется, да, у нас есть много российских систем, они, кстати, в реестр включены, которые обеспечивают сервисы видеоконференций, поэтому здесь мы нормально. У нас даже конкурентные решения есть, и часть ведомств их использует", - ответил он на вопрос, готова ли технологическая база РФ к переходу части вещей от реального общения к онлайн.