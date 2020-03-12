Комитет ГД проработает меры за нарушение карантина для Катасонова

"Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что это такой из ряда вон выходящий случай... Эта ситуация показала, что тут никаких исключений ни для кого, когда такие примеры есть, они не будут, но принимать решение о сложении полномочий, такого решения Государственная Дума принимать не может, потому что есть федеральный закон, в котором представлен конкретный перечень оснований, в соответствии с которым такое решение может быть принято. Мы естественно этот закон нарушать не будем. Но меры, которые будут предприняты по ответственности, будут", - сказала Савастьянова.