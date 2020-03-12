Комитет ГД проработает меры за нарушение карантина для Катасонова

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по регламенту и контролю проработает вопрос о мерах ответственности для депутата от ЛДПР Сергея Катасонова за нарушение режима карантина, сообщила журналистам глава комитета Ольга Савастьянова.
"Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что это такой из ряда вон выходящий случай... Эта ситуация показала, что тут никаких исключений ни для кого, когда такие примеры есть, они не будут, но принимать решение о сложении полномочий, такого решения Государственная Дума принимать не может, потому что есть федеральный закон, в котором представлен конкретный перечень оснований, в соответствии с которым такое решение может быть принято. Мы естественно этот закон нарушать не будем. Но меры, которые будут предприняты по ответственности, будут", - сказала Савастьянова.
На уточняющий вопрос о том, какие именно это могут быть меры ответственности, глава думского комитета ответила, что когда "будет принято решение - ознакомим".
Глава комитета также сообщила журналистам, что сейчас во фракции выявляются люди, которые находились в контакте Катасоновым. Они также будут находиться на карантине. Все отправленные на карантин будут оформлять больничный лист.
Коллега Катасонова по фракции Сергей Иванов в беседе с журналистами отметил, что "никто фракцию ЛДПР с заседания не выводил", депутаты принимают участие в работе парламента.
"То, что депутат из нашей фракции не стал находиться на карантине и, возможно, мог подвергнуть опасности заражения как себя, так и членов парламента, это, конечно, не очень приятно, именно поэтому председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал тем, кто с ним контактировал, просто-напросто пройти небольшую проверку. Так что не переживайте", - добавил он.
Также Иванов рассказал журналистам, что место Катасонова и места сидящих рядом депутатов уже продезинфицировали.
"Да, конечно, ситуация сейчас непростая, но срывать заседание государственного органа из-за этого не стоит", - добавил депутат.
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В четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил ГД принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции после частной поездки во Францию. Володин, комментируя заявление Жириновского, отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но комитет по регламенту должен будет продумать соответствующие меры. В частности, на 14 дней будет аннулирован пропуск депутата и тех, кто с ним контактировал. -0-