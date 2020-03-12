Ученые составили "портрет стресса" от COVID-19

МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: главное". Порядка 35% населения КНР страдает от серьезного стресса на фоне распространения коронавирусной пневмонии COVID-19. К такому выводу пришли исследователи Шанхайского центра психического здоровья, подведя итоги общенационального опроса.
Выяснилось, что больше всего стрессу от эпидемии подвержены люди в возрасте от 18 до 30 лет, причем женщины – больше, чем мужчины. Основная причина кроется в том, что представители этой возрастной группы больше прочих сидят в соцсетях и собирают слишком много информации об эпидемической ситуации. Среди людей с высшим образованием уровень стресса также выше. Причина та же: "знания преумножают скорбь".
По профессиональному признаку группой, наиболее подверженной стрессу, оказались даже не врачи, а рабочие-мигранты. Среди них уровень стресса высок из-за того, что они постоянно волнуются о стабильности своей работы и заработка, которые поставлены под угрозу введенными на фоне эпидемии ограничениями мобильности.
Напомним, что поддержание психического здоровья населения на фоне эпидемии COVID-19 было названо властями одной из главных мер противоэпидемической работы. Задача "обеспечения психологической поддержки граждан на фоне изменения условий их жизни из-за эпидемии COVID-19" оказалась на четвертом месте в списке "восьми стратагем" борьбы с коронавирусом от председателя КНР Си Цзиньпина.