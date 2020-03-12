Ученые составили "портрет стресса" от COVID-19

Выяснилось, что больше всего стрессу от эпидемии подвержены люди в возрасте от 18 до 30 лет, причем женщины – больше, чем мужчины. Основная причина кроется в том, что представители этой возрастной группы больше прочих сидят в соцсетях и собирают слишком много информации об эпидемической ситуации. Среди людей с высшим образованием уровень стресса также выше. Причина та же: "знания преумножают скорбь".