В Госдуме прокомментировали критику Госдепа в адрес России

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. От критики американского госдепартамента в адрес России в части нарушения прав человека "нужно отмахиваться, как от мух", заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя ежегодный доклад госдепа США.
Госдеп США ранее традиционно раскритиковал Россию в своем ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире, в том числе за присоединение Крыма к России. Среди нарушений называются жестокие и угрожающие жизни условия в тюрьмах, необоснованный арест, вмешательства в частную жизнь, подавление свободы слова и СМИ, а также подавление прав на мирные собрания. Политический строй в России госдеп также охарактеризовал, как "высокоцентрализованную авторитарную политическую систему", заявляя об "отсутствии независимости" парламента от исполнительной власти.
Кроме того, США критикуют присоединение Крыма к России и предполагаемую поддержку Россией ополченцев на востоке Украины, которую Москва отрицает, а также заявляют о "серьезном ограничении религиозных свобод, выдворении беженцев, серьезных ограничениях на участие в политических процессах", а также о "насильственных абортах и стерилизации, торговле людьми и преступлениях с применением насилия или угроз насилия против инвалидов, ЛГБТИ-лиц, членов этнических меньшинств".
"Не надо нам указывать, что должна делать власть и парламент, у нас эти структуры избираются народом, а не парой сотен когрессменов, лоббирующих интересы частных корпораций и оружейных заводов. Так что от этой американской критики нужно отмахиваться, как от мух", - сказал он.
Кроме того, по словам Бальбека, США нагло надели на себя мантию "соблюдателя" прав человека и международных норм, кроме того, он отметил, что более агрессивной страны, которая бы развязывала войны, исходя из интересов своего истеблишмента, нет.
"Я уже не говорю о поддержке мирового терроризма в лице радикальных организаций на Ближнем Востоке", - подчеркнул депутат.
Он также добавил, что Украина сама "пала в ноги Вашингтону", отметив, что в Киеве "скоро и дворник будет собеседования в американском посольстве проходить".
Российский МИД в прошлом опровергал большинство положений критики госдепа по правам человека и сам выпускал доклады о правах человека в других странах. В последнем докладе МИД РФ от февраля 2020 года говорится, что "ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего, по ряду аспектов по сравнению с 2018 г. наблюдается ухудшение". В частности, МИД РФ отмечает в США "расизм и дискриминацию иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовую слежку за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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