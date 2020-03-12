В Госдуме прокомментировали критику Госдепа в адрес России

"Не надо нам указывать, что должна делать власть и парламент, у нас эти структуры избираются народом, а не парой сотен когрессменов, лоббирующих интересы частных корпораций и оружейных заводов. Так что от этой американской критики нужно отмахиваться, как от мух", - сказал он.

Кроме того, по словам Бальбека, США нагло надели на себя мантию "соблюдателя" прав человека и международных норм, кроме того, он отметил, что более агрессивной страны, которая бы развязывала войны, исходя из интересов своего истеблишмента, нет.

Российский МИД в прошлом опровергал большинство положений критики госдепа по правам человека и сам выпускал доклады о правах человека в других странах. В последнем докладе МИД РФ от февраля 2020 года говорится, что "ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего, по ряду аспектов по сравнению с 2018 г. наблюдается ухудшение". В частности, МИД РФ отмечает в США "расизм и дискриминацию иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовую слежку за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы".