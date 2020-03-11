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2020-03-11T17:41+0300
https://ria.ru/20200311/1568447635.html
Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России
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РИА Новости

Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России

17:41 11.03.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госдеп США традиционно раскритиковал Россию в своем ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире, в том числе за присоединение Крыма к России.
Среди нарушений отмечаются жестокие и угрожающие жизни условия в тюрьмах, необоснованный арест, вмешательства в частную жизнь, подавление свободы слова и СМИ, а также подавление прав на мирные собрания.
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США критикуют присоединение Крыма к России и предполагаемую поддержку Россией ополченцев на востоке Украины, которую Москва отрицает, а также заявляют о "серьезном ограничении религиозных свобод, выдворении беженцев, серьезных ограничениях на участие в политических процессах", а также о "насильственных абортах и стерилизации, торговле людьми и преступлениях с применением насилия или угроз насилия против инвалидов, ЛГБТИ-лиц, членов этнических меньшинств".
Политический строй в России госдеп характеризует как "высокоцентрализованную авторитарную политическую систему", заявляет об "отсутствии независимости" парламента от исполнительной власти.
Российский МИД в прошлом опровергал большинство положений критики госдепа по правам человека и сам выпускал доклады о правах человека в других странах. В последнем докладе МИД РФ от февраля 2020 года говорится, что "ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего, по ряду аспектов по сравнению с 2018 г. наблюдается ухудшение". В частности, МИД РФ отмечает в США "расизм и дискриминацию иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовую слежку за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы".
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США верят в судьбу Прибалтики для Крыма — и в конец истории
1564011941
Обсудить 5
РоссияГосударственный департамент СШАРеспублика КрымСШАВ мире
Популярные комментарии
Это они о себе?
11 марта, 17:44
RRouslan
1801000
Точно! Вместо Россия нужно читать США))))
11 марта, 18:06
Руслан Якубик
1401000
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