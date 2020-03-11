Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России

Среди нарушений отмечаются жестокие и угрожающие жизни условия в тюрьмах, необоснованный арест, вмешательства в частную жизнь, подавление свободы слова и СМИ, а также подавление прав на мирные собрания.

Российский МИД в прошлом опровергал большинство положений критики госдепа по правам человека и сам выпускал доклады о правах человека в других странах. В последнем докладе МИД РФ от февраля 2020 года говорится, что "ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего, по ряду аспектов по сравнению с 2018 г. наблюдается ухудшение". В частности, МИД РФ отмечает в США "расизм и дискриминацию иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовую слежку за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы".