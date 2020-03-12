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Депутата Госдумы и контактировавших с ним отправили на карантин
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РИА Новости

Депутата Госдумы и контактировавших с ним отправили на карантин

15:24 12.03.2020 (обновлено: 16:42 12.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко Сергей Катасонов
 Сергей Катасонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Некоторых депутатов от ЛДПР отправили на карантин в связи с пандемией коронавируса, сообщил парламентарий Сергей Катасонов в разговоре с РБК.
Ранее лидер партии Владимир Жириновский обвинил Катасонова в нарушении режима самоизоляции после возвращения из Франции и предложил лишить его мандата.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такую санкцию чрезмерной, но заявил, что необходимо принять "соответствующие меры" и изолировать контактировавших с Катасоновым коллег. Так, на карантин отправят его помощников, а также депутатов, сидевших рядом на заседаниях. Их пропуски в ГД временно аннулируют.
Сам парламентарий рассказал, что посещал Францию еще до того, как страну признали небезопасной, однако возражать с предложенными мерами безопасности не стал. По словам Катасонова, помимо него, изолируют еще семь-восемь человек.

"Карантин в еще примерно неделю считаю оправданным", — добавил он.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании граждане обязаны самоизолироваться на две недели начиная со дня возвращения в Россию.
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Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4,6 тысячи умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
В последние недели наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.
В России зарегистрировали 28 случаев Covid-19: 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у итальянца. Некоторые из них уже вылечились.
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"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса
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РоссияРаспространение нового коронавирусаСергей КатасоновГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир Жириновский
Популярные комментарии
а как депутатам теперь ездить на виллы Испании, Италии, Франции что б оплатить квиточки ЖКЖ ?
12 марта, 15:48
Юстас Алексу
22210002
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