Кудрин рассказал, какую ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя цена нефти в 2020 году может составить 40 долларов за баррель или чуть выше, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"С учетом того, что сказало Минэнерго, я думаю, где-то между 40 долларами и чуть выше цена будет - чуть лучше того сценария, который я сказал, но он, тем не менее, предполагает, что мы все равно будем ближе к нулевым отметкам экономического роста", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Соответственно, будут ниже инвестиции… по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии", - добавил глава Счетной палаты.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.