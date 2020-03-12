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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T15:15+0300
https://ria.ru/20200312/1568494519.html
Кудрин рассказал, какую ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568135423_0:67:2390:1411_1036x0_80_0_0_223d36c3a27bd234ef26eb5d28d19675.jpg
РИА Новости

Кудрин рассказал, какую ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году

15:15 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя цена нефти в 2020 году может составить 40 долларов за баррель или чуть выше, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"С учетом того, что сказало Минэнерго, я думаю, где-то между 40 долларами и чуть выше цена будет - чуть лучше того сценария, который я сказал, но он, тем не менее, предполагает, что мы все равно будем ближе к нулевым отметкам экономического роста", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Соответственно, будут ниже инвестиции… по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии", - добавил глава Счетной палаты.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьАлексей КудринСовет Федерации РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
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