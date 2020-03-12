Секретарь СНБО осудил нападение на советника на встрече по Донбассу

Вместе с тем он отметил, что Сивохо является внештатным советником секретаря СНБО, поэтому не уполномочен официально представлять позицию этого органа. Данилов также считает, что каждый из его советников имеет собственную позицию, которая может отличаться от позиции секретаря СНБО.