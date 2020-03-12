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Секретарь СНБО осудил нападение на советника на встрече по Донбассу
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РИА Новости

Секретарь СНБО осудил нападение на советника на встрече по Донбассу

15:06 12.03.2020
2000
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение на его советника в ходе презентации национальной платформы примирения и единства в Донбассе, отметил, что советники не уполномочены представлять позицию СНБО.
Националисты в четверг сорвали презентацию национальной платформы применения и единства в Донбассе, которая должна была состояться в Киеве. После перепалки они попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохе покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.
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"Применение физической силы, обиды начинаются, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми", - написал Данилов на своей странице в Facebook.
Вместе с тем он отметил, что Сивохо является внештатным советником секретаря СНБО, поэтому не уполномочен официально представлять позицию этого органа. Данилов также считает, что каждый из его советников имеет собственную позицию, которая может отличаться от позиции секретаря СНБО.
"Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам, по ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других", - написал Данилов.
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Сергей СивохоДонбассУкраинаВ мире
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