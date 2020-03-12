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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T14:53+0300
https://ria.ru/20200312/1568493054.html
В ЦИК рассказали о назначении голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

В ЦИК рассказали о назначении голосования по поправкам в Конституцию

14:53 12.03.2020
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© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
© Фото : предоставлено ЦИК
Секретарь ЦИКа Майя Гришина. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Назначить общероссийское голосование по поправкам в конституцию и определить его дату должен президент своим указом, это предусмотрено законом об изменении конституции, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
"По тому закону, который уже прошел Госдуму и Совет Федерации, указом президента она (дата голосования - ред.) будет назначена", - сказала Гришина РИА Новости.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Вчера, 14:18Голосование по поправкам в Конституцию
В ГД прошел II чтение проект о нарушениях на голосовании по поправкам
Она добавила, что дата должна содержаться в указе президента о назначении голосования.
"Назначение голосования президентом и было предусмотрено в любых вариантах поправок, подразумевая в том числе и назначение даты голосования. И указание ее в акте о назначении", - добавила Гришина.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Заседание Государственной Думы РФ
11 марта, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
6200213
Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаКонституция РФЦИК РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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