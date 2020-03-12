В ЦИК рассказали о назначении голосования по поправкам в Конституцию

"По тому закону, который уже прошел Госдуму и Совет Федерации, указом президента она (дата голосования - ред.) будет назначена", - сказала Гришина РИА Новости.

В ГД прошел II чтение проект о нарушениях на голосовании по поправкам

В ГД прошел II чтение проект о нарушениях на голосовании по поправкам

Она добавила, что дата должна содержаться в указе президента о назначении голосования.

"Назначение голосования президентом и было предусмотрено в любых вариантах поправок, подразумевая в том числе и назначение даты голосования. И указание ее в акте о назначении", - добавила Гришина.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.