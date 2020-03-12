Володин поручил провести влажную уборку зала заседаний Госдумы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести влажную уборку зала после завершения заседания в четверг, поскольку среди присутствовавших был не прошедший карантин после поездки во Францию депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.
Ранее первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил досрочно остановить пленарное заседание для дезинфекции зала. Пленарное заседание в четверг началось в 12.00 и должно продлиться до 16.00.
"Нужно сделать влажную обработку дезинфицирующим средством... Необходимо будет провести интенсивную вентиляцию этого зала. Что касается того места, где работает наш коллега, там, наверное, тоже будет необходимо провести дезинфекцию соответствующим нашим службам", - сказал Онищенко.
"Я думаю, что, Вячеслав Викторович, было бы уместно сегодня прекратить наше заседание… Может быть, полтора часа сегодняшней деятельности перенести на следующую неделю", - обратился к спикеру ГД экс-глава Роспотребнадзора.
Володин не поддержал идею завершить заседание на полтора часа раньше запланированного. "Давайте поручим аппарату после завершения нашего заседания провести необходимые профилактические меры, уборку в зале", - ответил он.
В четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил ГД принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции после частной поездки во Францию. Володин, комментируя заявление Жириновского, отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но комитет по регламенту должен будет продумать соответствующие меры. В частности, на 14 дней будет аннулирован пропуск депутата и тех, кто с ним контактировал.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса