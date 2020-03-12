Володин поручил провести влажную уборку зала заседаний Госдумы

"Нужно сделать влажную обработку дезинфицирующим средством... Необходимо будет провести интенсивную вентиляцию этого зала. Что касается того места, где работает наш коллега, там, наверное, тоже будет необходимо провести дезинфекцию соответствующим нашим службам", - сказал Онищенко.