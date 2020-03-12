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Жителям Киева посоветовали брать отпуск на время карантина для детей
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РИА Новости

Жителям Киева посоветовали брать отпуск на время карантина для детей

14:29 12.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям украинской столицы брать отпуск и пользоваться правом неполного рабочего дня, чтобы проводить время с детьми на карантине из-за коронавируса.
Власти Киева с 12 до 31 марта приостановили обучение во всех учебных заведениях столицы и ограничили проведение мероприятий численностью от 60 человек.
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"Что делать родителям, у которых дети сегодня не в школах и детских садиках? Пользоваться оплачиваемыми социальными отпусками, пользоваться правом на неполный рабочий день. Здоровье намного важнее, чем временные неудобства", - заявил Кличко в видеообращении, которое опубликовано в четверг на его странице в Facebook.
Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по данным Минздрава, зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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