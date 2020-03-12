Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Счетной палаты Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.

"Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас — цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар, — то мы не получим нефтегазовых доходов около трех триллионов рублей", — сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он отметил, что прогноз Минэкономразвития по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля уже устарел и на нем нельзя строить бюджет.

"Нужно исходить из новых реалий, и конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году", — добавил Кудрин.

При этом он не исключил, что цены на нефть могут быть несколько выше — около 40 долларов, однако и в таком случае, по его мнению, рост экономики будет ближе к нулевой отметке и окажется ниже всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения.

Кроме того, полагает глава Счетной палаты , ниже цены отсечения бюджет не получит около 500 миллиардов рублей, так что его дефицит в этом году может составить порядка двух процентов ВВП.

"Поэтому мы должны понимать, что перед нами такие вызовы стоят", — заявил Кудрин.