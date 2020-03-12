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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T15:20+0300
https://ria.ru/20200312/1568491403.html
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382074_0:192:2809:1772_1036x0_80_0_0_67025d345589f1ceab224e5109823790.jpg
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

14:48 12.03.2020 (обновлено: 15:20 12.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонитор с интерактивными онлайн-графиками курса доллара, евро, нефти
Монитор с интерактивными онлайн-графиками курса доллара, евро, нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монитор с интерактивными онлайн-графиками курса доллара, евро, нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
"Если бы мы даже сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас — цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар, — то мы не получим нефтегазовых доходов около трех триллионов рублей", — сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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Он отметил, что прогноз Минэкономразвития по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля уже устарел и на нем нельзя строить бюджет.

"Нужно исходить из новых реалий, и конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году", — добавил Кудрин.

При этом он не исключил, что цены на нефть могут быть несколько выше — около 40 долларов, однако и в таком случае, по его мнению, рост экономики будет ближе к нулевой отметке и окажется ниже всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения.
Кроме того, полагает глава Счетной палаты, ниже цены отсечения бюджет не получит около 500 миллиардов рублей, так что его дефицит в этом году может составить порядка двух процентов ВВП.
"Поэтому мы должны понимать, что перед нами такие вызовы стоят", — заявил Кудрин.
С начала недели на мировых фондовых и нефтяных рынках сохраняется волатильность, вызванная прежде всего вспышкой коронавируса, которую ВОЗ признала пандемией, а также тем, что страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, 9 марта падение цен достигало 30 процентов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьАлексей КудринСчетная палата РФЭкономика
Популярные комментарии
Ну так дайте дешовый бензин, поднимется сельхозка. Дайте дешовую нефтехимию, отвоюйте хотя бы внутренние рынки, вот и будет рост. Фантазии кроме как банковать сырье нет?
12 марта, 14:54
CCorddamon
13530115
Стране нужен НЭП. Сократите налоги в виде акцизов, НДФЛ, НДС, на зарплату . Дайте цены на углеводороды и электричество Китая отечественным предприятиям и населению. Откройте границы для б/у автомобилей и т. д.
12 марта, 14:55
Indigo City
76200914
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