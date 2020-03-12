В Калмыкии депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутаты Народного Хурала Калмыкии в четверг поддержали закон о поправке к Конституции РФ, сообщил РИА Новости представитель республиканского парламента.
"Поправки одобрены двумя третями голосов", - сказал он.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.