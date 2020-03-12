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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T14:52+0300
https://ria.ru/20200312/1568491013.html
Кудрин раскритиковал прогноз Минэкономразвития по России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156088/97/1560889727_0:247:2212:1491_1036x0_80_0_0_2072c4855ac4abcd18f3c35e9f2c5755.jpg
РИА Новости

Кудрин раскритиковал прогноз Минэкономразвития по России

14:52 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год от Минэкономразвития безнадежно устарел, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Прогноз, который дан правительством к этому проекту закона, сегодня уже безнадежно устарел", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, где обсуждаются поправки в федеральный бюджет.
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Он отметил, что прогнозы по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля сегодня уже не могут быть реальными значениями, на которых строится бюджет.
"Нужно исходить из новых реалий, и конечно сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году", - добавил Кудрин.
Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что Минэкономразвития до 9 апреля представит в кабмин обновлённую версию сценарных условий социально-экономического развития экономики России на 2020-2022 годы, в котором учтет влияние эпидемии коронавируса на экономику России.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМаксим РешетниковСовет Федерации РФРоссияАлексей КудринМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Счетная палата РФЭкономика
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