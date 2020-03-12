Кудрин раскритиковал прогноз Минэкономразвития по России

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год от Минэкономразвития безнадежно устарел, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Прогноз, который дан правительством к этому проекту закона, сегодня уже безнадежно устарел", - сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, где обсуждаются поправки в федеральный бюджет.
Он отметил, что прогнозы по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля сегодня уже не могут быть реальными значениями, на которых строится бюджет.
"Нужно исходить из новых реалий, и конечно сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году", - добавил Кудрин.
Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что Минэкономразвития до 9 апреля представит в кабмин обновлённую версию сценарных условий социально-экономического развития экономики России на 2020-2022 годы, в котором учтет влияние эпидемии коронавируса на экономику России.