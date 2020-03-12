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Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям
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РИА Новости

Путин напомнил об ответственности за снятие надбавок учителям

14:16 12.03.2020 (обновлено: 14:26 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предупредить руководителей регионов об ответственности за снятие местных надбавок классным руководителям в школах после начала дополнительных выплат из федерального бюджета.
Президент провел рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым, который рассказал, что выплаты надбавок за классное руководство начнутся с 1 сентября, все документы для этого готовы. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.
"Нужно предупредить руководителей регионов", - ответил на это Путин.
При этом он добавил, что нужно предупредить об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, "что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета".
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