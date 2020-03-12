Ивановские власти ввели новую меру поддержки многодетных матерей

ИВАНОВО, 12 мар – РИА Новости. В Ивановской области по распоряжению губернатора региона Станислава Воскресенского введены новые меры поддержки многодетных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Женщин, воспитывающих троих и более детей будут ежегодно награждать Почетным дипломом и поощрять денежным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в этом году диплом и денежную выплату получат три многодетные матери региона.
Представитель пресс-службы отметил, что почетные дипломы будут вручаться многодетным матерям за заслуги в воспитании детей, гармоничном развитии их личности, развитии лучших семейных традиций. Кандидатуры к награждению будут представлять органы местного самоуправления, а отбирать специальная комиссия, в состав которой войдут в том числе и представители общественности.
По данным на 1 января текущего года, в Ивановской области статус многодетной имеют 8066 семей, из которых 358 семей воспитывают пятерых и более несовершеннолетних детей.