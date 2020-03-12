Ивановские власти ввели новую меру поддержки многодетных матерей

"Женщин, воспитывающих троих и более детей будут ежегодно награждать Почетным дипломом и поощрять денежным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в этом году диплом и денежную выплату получат три многодетные матери региона.