Госдума приняла закон об общероссийской минуте молчания 22 июня

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Государственная дума приняла закон об общероссийской минуте молчания в День памяти и скорби, 22 июня.
Авторами инициативы выступили представители всех фракций: вице-спикер Ирина Яровая, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов и первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.
"Общая минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне", — объяснила Яровая.
Закон также предусматривает возможность публиковать в Сети списки с фамилиями погибших в Великой Отечественной войне. До этого их можно было размещать исключительно в СМИ.
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