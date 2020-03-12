Госдума приняла закон об общероссийской минуте молчания 22 июня

"Нас встретили с добром": ветеран рассказал о Дне Победы в Праге 94-летний Владимир Николаев – единственный в Челябинской области оставшийся в живых солдат из состава Уральского добровольческого танкового корпуса, который был создан в 1943 году. 18-летний Владимир Федорович отправился на фронт весной 9 мая 1943 года. День Победы – 9 мая 1945 года – Николаев встретил в Праге.