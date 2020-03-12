В Якутии депутаты поддержали поправки к Конституции

"Председатель выразил беспокойство по поводу появления возможности создания федеральных территорий на любом участке страны, то есть нового уровня органов власти общей компетенции... также обратил внимание на то, что в обновленной конституции "забыты конституционные уставные суды субъектов РФ". Спикер резюмировал, что после утверждения поправок он направит соответствующее обращение на рассмотрение в Конституционный суд РФ", - рассказали в пресс-службе.