В Якутии депутаты поддержали поправки к Конституции

ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты госсобрания Якутии большинством голосов поддержали поправки к Конституции РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В четверг состоялось XIV (внеочередное) пленарное заседание государственного собрания (Ил Тумэн).
"По итогам голосования народные депутаты абсолютным большинством поддержали закон. За поправки проголосовали 49 человек, против – 1 человек, воздержались 13 депутатов. Соответствующее постановление государственное собрание (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) направил в Совет Федерации Федерального Собрания РФ", - говорится в сообщении.
По словам спикера Петра Гоголева, в Якутии бурно обсуждались и обсуждаются поправки, поднимаются вопросы государственных языков, обновления механизма разделения властей, воздействия государства на местное самоуправление, назначения прокуроров субъектов РФ.
"Председатель выразил беспокойство по поводу появления возможности создания федеральных территорий на любом участке страны, то есть нового уровня органов власти общей компетенции... также обратил внимание на то, что в обновленной конституции "забыты конституционные уставные суды субъектов РФ". Спикер резюмировал, что после утверждения поправок он направит соответствующее обращение на рассмотрение в Конституционный суд РФ", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что в поправках остаются незыблемыми положения конституции о федеративном устройстве, территориальной целостности страны, статусе субъектов Российской Федерации, в том числе о статусе республик.
"Президент страны Владимир Владимирович Путин предложил, чтобы окончательное решение по изменениям приняли мы – граждане России. Условием вступления в силу поправок в Конституцию Российской Федерации станет одобрение на общероссийском голосовании", – приводятся его слова.