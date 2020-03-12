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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T13:49+0300
https://ria.ru/20200312/1568488564.html
В Якутии депутаты поддержали поправки к Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

В Якутии депутаты поддержали поправки к Конституции

13:49 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Депутаты госсобрания Якутии большинством голосов поддержали поправки к Конституции РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В четверг состоялось XIV (внеочередное) пленарное заседание государственного собрания (Ил Тумэн).
"По итогам голосования народные депутаты абсолютным большинством поддержали закон. За поправки проголосовали 49 человек, против – 1 человек, воздержались 13 депутатов. Соответствующее постановление государственное собрание (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) направил в Совет Федерации Федерального Собрания РФ", - говорится в сообщении.
По словам спикера Петра Гоголева, в Якутии бурно обсуждались и обсуждаются поправки, поднимаются вопросы государственных языков, обновления механизма разделения властей, воздействия государства на местное самоуправление, назначения прокуроров субъектов РФ.
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"Председатель выразил беспокойство по поводу появления возможности создания федеральных территорий на любом участке страны, то есть нового уровня органов власти общей компетенции... также обратил внимание на то, что в обновленной конституции "забыты конституционные уставные суды субъектов РФ". Спикер резюмировал, что после утверждения поправок он направит соответствующее обращение на рассмотрение в Конституционный суд РФ", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что в поправках остаются незыблемыми положения конституции о федеративном устройстве, территориальной целостности страны, статусе субъектов Российской Федерации, в том числе о статусе республик.
"Президент страны Владимир Владимирович Путин предложил, чтобы окончательное решение по изменениям приняли мы – граждане России. Условием вступления в силу поправок в Конституцию Российской Федерации станет одобрение на общероссийском голосовании", – приводятся его слова.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияРеспублика Саха (Якутия)Петр ГоголевКонституция РФАйсен НиколаевСовет Федерации РФПолитика
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