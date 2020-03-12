В Оренбургской области семью обвинили в финансировании ИГ*

"Установлено также, что 32-летняя женщина не сообщила в правоохранительные органы об известном ей перечислении денежных средств ее родственниками лицам, входящим в международную террористическую организацию. Суд Оренбурга арестовал супругов, а их родственница будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.