Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T13:48+0300
https://ria.ru/20200312/1568488503.html
В Оренбургской области семью обвинили в финансировании ИГ*
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области семью обвинили в финансировании ИГ*

13:48 12.03.2020
506
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 12 мар – РИА Новости. Следственные органы предъявили семье из трех человек в Оренбургской области обвинение в финансировании запрещённой в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщает СК РФ.
По данным ведомства, фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "содействие террористической деятельности, т.е. финансирование терроризма" и несообщение о преступлении в сфере террористической деятельности" стали трое жителей Оренбуржья: 38-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их 32-летняя родственница.
Операция ФСБ РФ
14 февраля, 11:11
В Подмосковье задержали перечислившего ИГ* 25 миллионов рублей
По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2019 года обвиняемые на территории Оренбургской области и за ее пределами, неоднократно переводили деньги на карты членам ИГ* "для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера, то есть осуществляли финансирование терроризма".
"Установлено также, что 32-летняя женщина не сообщила в правоохранительные органы об известном ей перечислении денежных средств ее родственниками лицам, входящим в международную террористическую организацию. Суд Оренбурга арестовал супругов, а их родственница будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Мусульманская женщина
20 января, 08:00Специальный репортаж
Дневник несостоявшейся смертницы: история сбежавшей жены террориста
710041
Обсудить 0
Исламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
Карина Цуркан
Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан
Жители дагестанского села устроили самосуд
Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле пояснили суть поправки о президентских сроках
Московский Кремль
Кремль не обсуждал с Трампом ситуацию на энергорынке
Глеб Никитин
Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"
Конституция РФ
В Якутии депутаты поддержали поправки к Конституции
На Украине сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства в Донбассе
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу
Стенд РЖД на выставке
РЖД закупят 13 электропоездов за 4,3 миллиарда рублей
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2,8 тысячи человек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили реакцию Киева на упрощение получения гражданства РФ
Каширский таможенный пост в подмосковном Домодедово
Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале
Дагестан может стать оздоровительным центром России
Подозреваемая в убийстве ребенка жительница Казани в суде
В Казани арестовали женщину, пытавшуюся убить двух сыновей
Продавец в защитных перчатках продает банку пива в одном из магазинов Мадрида
Мадрид попросил не распространять слухи о закрытии города
Охотник
В Ярославской области охотник обнаружил свалку останков коров в ручье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Лента новостейМолния