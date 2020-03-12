В Оренбургской области семью обвинили в финансировании ИГ*

УФА, 12 мар – РИА Новости. Следственные органы предъявили семье из трех человек в Оренбургской области обвинение в финансировании запрещённой в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщает СК РФ.
По данным ведомства, фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "содействие террористической деятельности, т.е. финансирование терроризма" и несообщение о преступлении в сфере террористической деятельности" стали трое жителей Оренбуржья: 38-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их 32-летняя родственница.
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По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2019 года обвиняемые на территории Оренбургской области и за ее пределами, неоднократно переводили деньги на карты членам ИГ* "для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера, то есть осуществляли финансирование терроризма".
"Установлено также, что 32-летняя женщина не сообщила в правоохранительные органы об известном ей перечислении денежных средств ее родственниками лицам, входящим в международную террористическую организацию. Суд Оренбурга арестовал супругов, а их родственница будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.