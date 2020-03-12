Двое украинцев с Diamond Princess вернулись на родину

КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Двое украинцев с круизного лайнера Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess вернулись на родину, у них не выявлены признаки заболевания коронавирусом , сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба

Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая , который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере заразились четверо граждан Украины , двое из них уже выздоровели.

"Сегодня ночью на Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого находились на судне Diamond Princess", - сказал министр на брифинге в четверг.

По его словам, они прошли контроль и у них не выявлены признаки заболевания коронавирусом. "Но, как дополнительная мера безопасности, они были размещены в медицинское учреждение для продолжения обсервации", - добавил Кулеба.

Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по данным минздрава, зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-19.