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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T14:54+0300
https://ria.ru/20200312/1568487345.html
Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1036x0_80_0_0_8de403d4bc998123faf6550d072e843b.jpg
РИА Новости

Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

13:36 12.03.2020 (обновлено: 14:54 12.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Совет Федерации уже поступили результаты голосований по поправкам в Конституцию в законодательных собраниях более двух третей регионов, сообщил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Все поступившие отзывы положительные", — отметил он.
Сенатор добавил, что комитет по конституционному законодательству предложил председателю верхней палаты Валентине Матвиенко включить вопрос об установлении результатов голосования в регионах в повестку ближайшего пленарного заседания, назначенного на 14 марта.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:57Голосование по поправкам в Конституцию
Песков напомнил о "пакетном голосовании" по поправкам к Конституции
Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации. Теперь документ должны рассмотреть региональные законодательные собрания — если две трети проголосуют за, глава государства подпишет и опубликует его.
Затем президент должен будет направить поправки в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует, процедура прекращается, а если поправки отвечают Конституции, глава государства должен будет назначить общероссийское голосование по собственно тексту изменений.
Президент издаст указ, в котором сформулирует выносимый на голосование вопрос, а также назначит дату (минимум через 30 дней после указа). Голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим.
Затем ЦИК за пять дней подсчитает результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат проект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.
Заседание Государственной Думы РФ
11 марта, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
3585319143
Обсудить 15
Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
Смешно.
12 марта, 13:58
353322
5500716
А иначе и быть не могло. Что Путин задумает, то так и будет. Вот задумал бы Володя Россию на самом деле поднять, то она бы поднялась. А видимо нет у него этого в планах, только одни прорывы.)))
12 марта, 15:27
Infectant
3130914
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