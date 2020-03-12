ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Концерн " Концерн " Алмаз-Антей " досрочно поставил Минобороны России полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - говорится в релизе.

В соответствии с требованиями заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз – Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.