ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны России полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - говорится в релизе.
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В соответствии с требованиями заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.
ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз – Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2020 году ВС РФ получат четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Такие комплексы несут боевое дежурство в Арктике, в Центральной России, а также на юге страны. Данные о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, являются закрытыми.