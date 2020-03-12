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ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400
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РИА Новости

ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400

13:32 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны России полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - говорится в релизе.
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ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз – Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2020 году ВС РФ получат четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Такие комплексы несут боевое дежурство в Арктике, в Центральной России, а также на юге страны. Данные о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, являются закрытыми.
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Вооруженные силы РФС-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Сергей ШойгуБезопасностьВ мире
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